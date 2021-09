Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Jakub Wiecki bleibt ein weiterer wichtiger Spieler in Braunlage. Der 32-jährige Stürmer, der neben der deutschen auch die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, hat seinen Vertrag bei den Harzer Falken um ein Jahr verlängert.

In der Saison 2019/20 absolvierte Wiecki 22 Spiele für die Braunlager. Er konnte 13 Tore und 22 Vorlagen sammeln. In einer Reihe mit Erik Pipp und David Jasieniak wusste er stets zu überzeugen.

„Ich freue mich, Jakub auch nächste Saison in unserem Trikot zu sehen. In seiner ersten Saison hat er direkt bewiesen wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Ich bin mir sicher, auch in dieser Saison wird Jakub überzeugen und eine wichtige Rolle in unseren vorderen Sturmreihen übernehmen“, sagt der Sportliche Leiter Jan Bönning über die Vertragsverlängerung.