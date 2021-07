Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Taylor Dupuis können die Harzer Falken einen neuen Torhüter präsentieren. Der aus New Liskeard, Ontario stammende Kanadier, der am Dienstag seinen 27. Geburtstag feierte, wechselt vom französischen Zweitligist Neuilly-sur-Marne an den Wurmberg.

Zuvor spielte Dupuis an der Ryerson University, für Sarnia Sting und die Sudbury Wolves in Kanadas höchsten College- und Junioren-Eishockeyligen. In der Saison 2016/17 zählte der 1,88 Meter große Torhüter auch zum erweiterten Kader der Toronto Marlies aus der AHL.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Schlüsselposition des Torhüters mit Taylor besetzen konnten. Er weiß, was wir von ihm erwarten, und ich bin überzeugt, dass er unserer Mannschaft ein sicherer Rückhalt sein wird“, sagt sportlicher Leiter Jan Bönning.