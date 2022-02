Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auch in der kommenden Saison können die Harzer Falken auf Taylor Dupuis bauen. Der 27-jährige Torwart hat seinen Vertrag verlängert.

Dupuis hat in dieser Saison bisher 15 Spiele für die Harzer Falken absolviert. In allen Spielen konnte er sich als sicherer Rückhalt im BraunlagerTor beweisen. Taylor Dupuis wechselte aus der zweiten französischen Liga von Neuilly-sur-Marne an den Wurmberg. Nicht nur in der ersten Mannschaft ist der Torhüter aktiv, auch bei den Harzer Falken Juniors übernimmt er Verantwortung und trainiert die Nachwuchstorhüter.