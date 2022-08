Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein weiterer Spieler aus dem Nachwuchs des Erstligisten Grizzlys Wolfsburg schließt sich den TAG Salzgitter Icefighters an. Der 20-jährige Lukas Kleineidam stand bereits im letzten Jahr auf dem Zettel des Trainerduos Radek Vit und Sascha Pelikan.

Der gebürtige Peiner durchlief diverse Nachwuchsmannschaften der Young Grizzlys und spielte die letzten drei Saisons in der DNL3. „Mit Lukas Kleineidam hatten wir uns bereits im letzten Jahr unterhalten. Aufgrund von beruflichen Verpflichtungen hat es mit einem Engagement bei uns leider nicht funktioniert. Umso erfreulicher ist das Zustandekommen für diese Spielzeit. Lukas ist sicher und abgeklärt an der Scheibe, körperlich groß gewachsen und kann einen guten Pass spielen. Er wird zwar nach dem Jahr Pause, wobei er zwischendurch immer wieder trainiert hat, erstmal seine Zeit brauchen, um im Herrenbereich anzukommen. Ich denke aber, dass er die Umstellung gut und schnell meistern wird und dann kann er in unserer Mannschaft eine gute Rolle in der Verteidigung spielen. Ich freue mich auf die Saison mit Lukas“, so Vit.