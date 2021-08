Lesedauer: ca. 1 Minute

​Er ist am Wurmberg gewiss kein Unbekannter, bereits von 2008 bis 2014 schnürte Ruven Bannach seine Schlittschuhe für die Harzer Falken bzw. Harzer Wölfe in der Regional- und Oberliga. Nun ist er zurück.

Anschließend an seine erste Zeit in Braunlage folgten Spielzeiten bei den United North Stars und den Salzgitter Icefighters, mit denen er 2019/20 als Gegner im Wurmbergstadion auflief. Der Kontakt in den Harz ist in dieser Zeit nie abgerissen. Egal ob als Zuschauer, Trainingsgast oder ein spontaner Besuch in der Kabine, der 29-jährige Stürmer war stets ein willkommener Gast in Braunlage. Umso erfreulicher ist es für die Falken nun, dass Ruven Bannach wieder für Braunlage spielt. Er wird mit der Rückennummer 96 auflaufen.