​Mit Roman Löwing verlängert auch der aktuelle Kapitän der TAG Salzgitter Icefighters seinen Vertrag. Der Verteidiger wechselte vor der abgelaufenen Spielzeit vom Ligakonkurrenten Harzer Falken an den Salzgittersee.

Dort übernahm der 26-Jährige sofort eine tragende Rolle in der Verteidigung: „Roman hat letzte Saison in der Defensive Struktur reingebracht und in Drucksituationen für sehr viel Ruhe im Spiel unserer Mannschaft gesorgt. Er hatte immer wieder gute Tipps für seine jungen Mitspieler, die dadurch sehr viel lernen konnten. Roman ist zwar körperlich nicht der größte Verteidiger, aber unheimlich clever und abgezockt im Zweikampfverhalten. Diese Attribute und sein mannschaftsdienliches Denken machen ihn so wertvoll für unser Team. Deshalb freue ich mich auf eine weitere Saison mit Roman“, sagt Cheftrainer und Sportlicher Leiter Radek Vit.