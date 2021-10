13. Saison in Braunlage

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auch in diesem Jahr wird Max Bauer für die Braunlager auf dem Eis stehen. Zuvor spielte der Verteidiger auch für die Harzer Wölfe.

Mittlerweile hat er mehr als 150 Spiele für die Harzer Falken bestritten. In der Saison 2019/20 kam Bauer in 18 Spielen auf fünf Tore und 14 Vorlagen.

„Schön, dass Max auch weiterhin für uns spielt. Er geht in seine 13. Saison im Harz. So eine Vereinstreue gibt es sehr selten im Sport. Max ist ein Topverteidiger in unserer Liga“, freut sich Sportdirektor Jan Bönning über die Vertragsverlängerung.