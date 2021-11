Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Harzer Falken haben den bestehenden Vertrag mit David Jasieniak aufgelöst.

Der 36-jährige Stürmer trat in der vergangenen Woche mit der Bitte um Auflösung des bestehenden Vertrags an den Vorstand heran. Jasieniak wird aus privaten Gründen nicht mehr für die Falken auflaufen und wird sich einem anderen Verein aus einer anderen Liga anschließen. David Jasieniak hat in dieser Saison zwei Spiele für die Harzer Falken absolviert, in denen er ein Tor erzielen konnte. Jasieniak trug das Falkentrikot seit 2019.