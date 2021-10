Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Harzer Falken sind noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Paktin Hassani konnte ein junger Stürmer verpflichtet werden.

Der 19-jährige Afghane, der auch die tschechische Staatsbürgerschaft besitzt, wird schon am heutigen Freitag für die Harzer Falken auf Torejagd gehen können. Hassani wurde im Nachwuchsbereich des VSK Technika Brno (Tschechien) ausgebildet und lief letztes Jahr für die DNL3-Mannschaft der Kassel Huskies auf. Dort gelangen ihm in fünf Spielen fünf Tore und fünf Vorlagen. Aktuell ist Hassani auch in der DNL3-Mannschaft der Kassel Huskies aktiv und wird zusätzlich für die Harzer Falken auflaufen.