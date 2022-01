Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zahlreichen Verletzungen haben die Harzer Falken auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit dem Kanadier Shaun Lymer (31) können die Harzer Falken einen neuen Verteidiger an den Wurmberg lotsen.

Seine erste Station außerhalb Nordamerikas führte ihn nach Schweden in die schwedische Division 2. Dort lief er in der Saison 2015/16 für Fagersta AIK auf. Zur Saison 2016 /17 blieb er der Division 2 treu und verteidigte für Nynäshamns IF. Auch in der Saison 2017/18 spielte Lymer in dieser Spielklasse bei Svegs IK. In der darauffolgenden Saison wechselte er zurück nach Nordamerika in die FPHL zu den Columbus River Dragons. In dieser Saison spielte er bisher in der Divison 3 in Schweden bei den Virserums SGF. In bisher 21 Saisonspielen konnte der 1,85 Meter große Verteidiger fünf Tore erzielen und acht weitere Tore vorbereiten.