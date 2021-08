Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Nico Schnell können die Harzer Falken einen weiteren Neuzugang für die Defensive bekannt geben. Der 23-jährige Verteidiger unterschrieb einen Vertrag für die kommende Spielzeit und spielte zuletzt für den Herforder EV in der Oberliga.

In der Saison 2017/18 wechselte Nico Schnell per Förderlizenz aus dem Nachwuchs der Kassel Huskies in den Harz. Zuvor war er ebenfalls per Förderlizenz für die Hannover Scorpions in der Oberliga tätig. Im Trikot der Harzer Falken absolvierte Nico Schnell 17 Spiele. Nach der Saison 2017/18 wechselte Nico Schnell zurück zu den Hannover Scorpions. Dort blieb er zwei Jahre und konnte so viel Erfahrung in der Oberliga sammeln. In der letzten Saison ging er für den Herforder EV ebenfalls in der Oberliga auf das Eis. Ihm gelangen in 41 Partien drei Tore und zwölf Vorlagen.

„Seit seinem ersten Engagement in Braunlage hat Nico sich stets weiterentwickelt. Ich kenne Ihn schon einige Jahre und traue ihm eine wichtige Rolle bei uns zu“, freut sich Sportdirektor Jan Bönning über die Rückkehr des Verteidigers.