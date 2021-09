Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der nun anstehenden Saison wird Erik Pipp weiter sein gewohntes Trikot mit der Nummer 39 bei den Harzer Falken tragen. Seit 2008 spielt Pipp für Braunlage und bestreitet bereits seine zwölfte Saison.

In der Saison 2019/20 konnte er in 15 Spielen drei Tore und 20 Vorlagen zur Regionalliga-Meisterschaft beisteuern. Meist spielte er in einer Reihe mit David Jasieniak und Jakub Wiecki. In dieser Reihe war er als Vorbereiter vorgesehen und hat, wie seine Statistik zeigt, voll überzeugt. Da nun die Paradereihe der letzten Saison komplett ist, bleibt nun abzuwarten, ob Trainer Jozef Potac diese auch in dieser Form auf das Eis schicken wird.

„Erik Pipp ist unser Rekordspieler in fast allen Kategorien. Egal ob Spiele, Punkte, Vorlagen oder Strafminuten, überall steht sein Name ganz oben. Seit Jahren zählt er schon zu den Topspielern in Braunlage. Auch in dieser Saison wird er eine wichtige Rolle einnehmen“, so der Sportliche Leiter Jan Bönning zur Vertragsverlängerung.