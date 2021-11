Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das erste Mal in dieser Saison sind die Harzer Falken gleich an zwei Tagen am Wochenende gefragt. Am Freitag, 19. November, um 20 Uhr beginnt das Derby gegen die Salzgitter Icefighters. Am Sonntag, 21. November, um 19 Uhr ist das Team von Trainer Jozef Potac an der Ostsee beim CE Timmendorfer Strand zu Gast.

Die Salzgitter Icefighters haben einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Die Stahlstädter sind das einzige Team in der Regionalliga Nord, das kein Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen konnte. Mit fünf Punkten, resultierend aus zwei Siegen in der Overtime sowie einer Niederlage in der Overtime, steht das Team von Trainer Radek Vit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit 42 Gegentoren aus acht Spielen stellen die Icefighters auch die schlechteste Defensive der Liga. Erfolgreichster Torjäger der Stahlstädter ist Martin Zahora, der in sieben Spielen vier Tore und fünf Vorlagen erzielen konnte.



Auf ein weiteres Highlight beim Heimspiel am Freitag gegen die Salzgitter Icefighters können sich alle Fans der Falken freuen. Denn im Rahmen des Derbys wird der Meisterpokal der Saison 2019 /20 von Ligenleiter Götz Neumann an die Falken übergeben.

Am Sonntag, 21. November, um 19 Uhr sind die Harzer Falken dann bei CE Timmendorfer Strand gefragt. Der Saisonstart der Beach Boys war vielversprechend. Vier Spiele, gegen Bremen, Harsefeld und zweimal gegen Salzgitter, konnte die Mannschaft vom Timmendorfer Strand gewinnen. Drei Niederlagen gegen den Hamburger SV, Adendorf und gegen Sande stehen den Siegen gegenüber. Bester Scorer der Timmendorfer ist Kenneth Schnabel, der in sechs Spielen sechs Tore und sieben Vorlagen zu dem aktuell dritten Tabellenplatz beitragen konnte.