​Die Harzer Falken können im Sturm einen weiteren hochkarätigen Neuzugang bekanntgeben. Von den Hannover Scorpions wechselt Dennis Arnold in den Harz. Der 24-jährige Stürmer konnte im letzten Jahr die Oberliga-Nord-Meisterschaft mit den Hannover Scorpions perfekt machen. Nun wird er in vorderster Front auf Torejagd für die Braunlager gehen.

Dennis Arnold begann das Eishockey spielen in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Weiterhin wurde er im Nachwuchs der Kölner Haie ausgebildet. Nach der DNL-Zeit wechselte er zu den Hannover Indians in die Oberliga Nord, wo er von 2015 bis 2018 auf dem Eis stand. Danach wechselte er, mit einem kleinen Zwischenstopp beim Herner EV, zurück nach Hannover. Dieses Mal schnürte er jedoch die Schlittschuhe für den Nachbarn aus der Wedemark. In der letzten Saison stand der Linksschütze bei 56 Saisonspielen auf dem Eis. Ihm gelangen zwölf Tore und 16 Vorlagen. Trotz seiner jungen 24 Jahre kann der 1,75 Meter große Stürmer bereits auf sechs Jahre in Deutschlands dritthöchster Spielklasse zurückblicken. In 252 Spielen traf er 63 Mal und konnte 55 Tore vorbereiten.

„Ich freue mich riesig auf die nächste Saison und hoffe dem Verein eine Unterstützung zu sein, damit wir mit Euch viele gemeinsame Siege feiern können“, sagt Arnold zu seinem Wechsel an den Wurmberg.

„Ich freue mich Dennis in Braunlage begrüßen zu können. Mit 24 Jahren ist er immer noch ein junger Kerl, trotzdem kann er schon 6 Jahre in der Oberliga vorweisen. Ich bin zuversichtlich, dass Dennis unser Offensivspiel beleben wird und wichtige Akzente setzten kann“, freut sich Sportdirektor Jan Bönning auf den neuen Angreifer.