​In der neuen Saison wird auch David Jasieniak (35) wieder das Trikot der Harzer Falken in der Regionalliga Nord tragen. Der 1,92 Meter große Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

In der vorletzten Saison konnte David Jasieniak in 21 Saisonspielen zwölf Tore und elf Vorlagen zur Regionalliga-Meisterschaft beitragen. Vor allem in der Sturmreihe mit Erik Pipp und Jakub Wiecki konnte der gebürtige Pole überzeugen. Er wird auch in der neuen Saison das Trikot mit der Nummer #9 tragen.

„David ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er stellt immer den Erfolg der Mannschaft über seinen persönlichen. Mit 35 Jahren ist er der älteste Spieler unseres Kaders was aber nichts Negatives bedeutet. Gerade unsere jungen Spieler können sich an Ihm orientieren und von seiner Erfahrung profitieren“, sagt Sportdirektor Jan Bönning über die Vertragsverlängerung.

„Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht und ich wieder Teil der Mannschaft bin. Wenn wir dort anknüpfen, wo wir vor dem Abbruch der Corona Saison aufgehört haben, werden wir eine erfolgreiche Saison spielen, da bin ich mir sicher. Ich bin gespannt was auf uns zukommt, aber die Vorfreude auf die Saison und wieder vor Fans spielen zu dürfen ist riesengroß“, freut Jasieniak auf die neue Saison im Harz.