Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Harzer Falken können in der nächsten Saison einen weiteren Rückkehrer begrüßen. Mit Bastian Schirmacher kehrt ein junger Stürmer nach Braunlage zurück.

Der 23-Jährige wurde in seiner Heimatstadt Hannover im Nachwuchs der Hannover Indians und den ESC Wedemark Scorpions ausgebildet. Auch in der DNL2-Mannschaft der Kassel Huskies konnte er beachtliche Statistiken vorweisen. Von 2017 bis 2019 war Bastian Schirmacher per Förderlizenz von den Kassel Huskies für die Harzer Falken aktiv. Er bestritt bereits 40 Spiele im Falkentrikot, in denen er zwei Tore und sieben Vorlagen erzielen konnte. Während seiner Zeit in Braunlage lief er bei den Huskies auch in der DEL2 auf. Bereits 47 Spiele hat der Linksschütze in Deutschlands zweithöchster Spielklasse absolviert. Zuletzt stand er in der Saison 2019/20 für die Füchse Duisburg in der Oberliga auf dem Eis. Schon in der Saison 2020/21 trainierte der gebürtige Hannoveraner bei den Harzer Falken zur Probe mit und konnte überzeugen. Es kam nie zu einer Vertragsunterschrift, da die Saison coronabedingt ausgefallen ist.

„Ich kenne Bastian schon sehr lange und freue mich, dass er nun wieder das Falkentrikot überstreift. Er kennt Braunlage und das ganze Umfeld. Ich bin froh, dass Bastian wieder bei uns ist“, freut sich Sportdirektor Jan Bönning über die Verpflichtung von Bastian Schirmacher. „Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit dem Team und den Fans und hoffe, dass wir gemeinsam mit euch Fans die nächste Meisterschaft feiern können“, sagt Bastian Schirmacher über seine Rückkehr in den Harz.