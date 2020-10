Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach einem Jahr Auszeit steht Artur Bippus für die Saison 2020/2021 wieder im Kader des Nord-Regionalligisten TAG Salzgitter Icefighters.

Der gelernte Stürmer schloss sich zur Saison 2017/18 den Puckjägern vom Salzgittersee an. Bippus ist gebürtiger Lette, hat aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. In seiner Jugend durchlief der Rechtsschütze diverse Jugendmannschaften des EHC Wolfsburg und lief mit den Young Grizzlys auch schon in der DNL2 auf. Während der letzten Spielzeit musste der heute 23-Jährige aus beruflichen und schulischen Gründen auf den Eishockey Spielbetrieb verzichten, nahm jedoch immer wieder mal am Training der Icefighters teil. „Im letzten Jahr hätte Arutr nicht voll durchziehen können. Ich freue mich, dass er nun wieder da ist“, kommentiert Icefighters-Coach Radek Vit die Rückkehr des Spielers.