Doppel-Heimspiel-Wochenende

EHC Waldkraiburg empfängt Miesbach und Waldkirchen

​Eiszeit in der Waldkraiburger Raiffeisen-Arena und das gleich doppelt am kommenden Wochenende. Am Freitag, 24. September, trifft der Bayernligist in den letzten bei...