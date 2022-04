Lesedauer: ca. 1 Minute

​Seine persönliche Bestleistung war mit Sicherheit einer der Faktoren für das gute Abschneiden der EA Schongau in der abgelaufenen Saison. Nun steht fest: Center Florian Höfler bleibt bei den Mammuts.

Stolze 58 Punkte, darunter 20 Tore, in 40 Punktspielen steuerte der Stürmer zum Erfolg der der EA Schongau in der abgelaufenen Saison bei und war damit teamintern bester Scorer der Mammuts. Aber auch in der ganzen Liga gehört Florian Höfler damit eindeutig zu den Topspielern. Und das trotz erschwerter Umstände, war doch seine angedachte Reihe schon nach wenigen Spieltagen durch Ausfälle gesprengt und so wechselten auch ständig seine Mitspieler.



Dass der 26-jährige Topscorer der EA Schongau schon so frühzeitig die Zusage zur neuen Spielzeit bei der EAS gab, ist auch ein Zeichen, dass es im Team passt und der Überraschungserfolg der Mammuts 2021/22 keine Ausnahme bleiben soll.