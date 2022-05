Lesedauer: ca. 1 Minute

​Positive Nachrichten vermeldet der ESC Geretsried. Mit Klaus Berger, Florian Strobl und Kapitän Martin Köhler verlängern für die kommende Saison absolut erfahrene und spielstarke Angreifer.

Für den 32-jährigen Florian Strobl geht es damit in seine dritte Saison im Trikot der Rats. Mit hervorragender Spieltechnik und starken Laufwegen ist Florian ein wichtiger Spielgestalter. Aus der ersten Reihe ist der ehemalige DEL2-Spieler in Geretsried nicht mehr weg zu denken. Klaus Berger (32) und Kapitän Martin Köhler (34) „gehören bereits zum Inventar“. Beide spielten bereits damals für die Nachwuchsmannschaften des TUS Geretsried. Seit 2007 bzw. 2008 gehen die Angreifer ununterbrochen für den ESC Geretsried auf Punktejagd. In einer herausfordernden Saison 2021/22 erzielte Klaus Berger 25 wichtige Punkte in 35 Spielen. Kapitän Köhler zeigte einmal mehr seine Erfahrung und sein feines Gespür fürs Spielgeschehen. Von seinen 30 Scorerpunkten in 34 Eiszeiten legte er seinen Teamkollegen erfolgreich 22-mal als Assist die Scheibe auf.