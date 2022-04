Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die ESC River Rats Geretsried haben die Suche nach einem neuen Trainer für die Saison 2022/23 erfolgreich abgeschlossen. Der Peißenberger Stefan Roth wird Nachfolger von Randy Neal, der sich bekanntermaßen in den Eishockey-Ruhestand verabschiedet hat.

Der 42-jährige Roth möchte nach seinen Stationen im Nachwuchsbereich des TSV Peißenberg sowie bei Forst und Burgau in der Landesliga nun den nächsten Schritt machen und sich als Trainer in der Bayernliga etablieren.



Der 2.Vorstand Peter Holdschik sagt: „Nachdem wir mit Stefan in Kontakt getreten sind, waren wir von Anfang an absolut davon überzeugt, mit ihm den richtigen Mann an Bord zu holen. Er will unseren Weg in Geretsried zu 100 Prozent mitgehen. Einerseits natürlich die Play-off-Plätze im Visier zu haben und andererseits stetig junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an das Bayernliga-Niveau heranzuführen und einzubauen. Wir setzen mit ihm bewusst auf einen etwas jüngeren Trainer, der Geretsried auch für sich als Chance sieht, sich weiterzuentwickeln.“