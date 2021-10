Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Es wird wieder Eishockey gespielt in und um Waldkraiburg herum. Nachdem die Bayernliga-Partien der Löwen in der letzten Woche abgesagt und verschoben werden mussten, greifen die Löwen wieder nach Punkten in der Tabelle.

Bevor an dieser Stelle über die kommenden Gegner gesprochen wird, kann an dieser Stelle bereits der Nachholtermin für eine der abgesagten Partien gegeben werden. Am 29. Dezember spielen die Löwen um 19.30 Uhr in Geretsried gegen die River Rats und holen das verschobene Spiel nach. Die Gegner am kommenden Wochenende heißen jedoch erst einmal Erding Gladiators und Buchloe Pirates.

Die Gladiators sonnen sich derzeit auf dem zweiten Platz der Tabelle, direkt hinter Liga-Primus Klostersee, an dem im Moment kein Vorbeikommen ist. Trotz des unerwarteten Weggangs von Lukas Miculka zeigen die Kreisstädter rund um den damals erfolglosen Ex-Löwen-Coach Thomas Vogl ansehnliches Eishockey. Lediglich gegen das Überraschungsteam aus Schongau mussten sich die Gladiatoren in einer herben 2:8-Niederlage geschlagen geben. Zudem gab man gegen die Sharks aus Kempten am ersten Spieltag einen Punkt aus der Hand, nachdem man sich hier ins Penaltyschießen begab. Kurz vor dem Ende der Wechselfrist vermeldete Erding noch einen Ersatz für die freigewordene Kontingentstelle. Roni Rukajärvi, in der vergangenen Saison noch in Kempten und im Anschluss beim „Laser-HAT“ in Finnland tätig, verstärkt die Gladiatoren in der Abwehr. Die Löwen jedoch müssen das neue Erdinger „Abwehr-Ass“ jedoch noch nicht fürchten, laut Pressemitteilung wird dieser erst am 31.10. für die Gladiators auflaufen.

Für alle potenziellen Besucher des um 20:00 Uhr in Erding startenden Spiels gilt für den Einlass die 3G+ Regelung. Zum Zeitpunkt dieses Artikels war vom Verein noch kein Stream angekündigt, da dies jedoch zu den vergangenen Spielen auch immer der Fall war, kann davon ausgegangen werden. Mehr Informationen hierzu findet man auf der Webseite der Erding Gladiators.

Der Sonntagsgegner der Löwen kommt aus Buchloe. Geographisch sind es rund 130 km Luftlinie von Buchloe nach Waldkraiburg, tabellarisch ist es lediglich ein mageres Plätzchen, das die Pirates von den Löwen trennt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der EHC Waldkraiburg ein Spiel weniger auf dem Konto hat. Die bisherigen Ergebnisse der Ostallgäuer sprechen für ein Team, welches sich in der Tabellenmitte tummeln wird und entsprechend um den achten und letzten Play-Off-Platz kämpfen wird. Entsprechend wird man um jeden Punkt den man erhalten kann kämpfen und es dem Gegner nicht einfach machen – wie er auch heißen mag. Das Spiel am kommenden Sonntag startet wie gewohnt um 17:15 in der Raiffeisen-Arena unter Beachtung der 3G-Regeln. Übertragen wird das Spiel selbstverständlich auch wieder. Das Spiel finden Sie beim Löwen-Partner Sportdeutschland.tv oder auf der Webseite des EHC Waldkraiburg unter www.ehcwaldkraiburg.com.