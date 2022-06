Lesedauer: ca. 1 Minute

​Simon Maucher geht weiterhin für die EA Schongau auf das Eis. Er geht damit in die achte Bayernliga-Saison für die Mammuts.

Musste man den gerade 27 Jahre alt gewordenen Stürmer bisher als Spieler klassifizieren, dessen Qualitäten nicht an seinen erzielten Scorerpunkten gemessen werden durfte, so kann man das nach der abgelaufenen Saison etwas relativieren – nun passen auch die zählbaren Punkte. Denn mit 35 Scorerpunkten in 33 Punktspielen – neun Tore und 26 Vorlagen – erreichte Simon Maucher im internen Ranking Platz fünf, womit sein Wert für das Team auf dem Eis und auch in der Kabine unterstrichen wurde.

Schlittschuhläuferische Qualitäten und der Spielwitz haben ihn schon früh ausgezeichnet und so gab Simon bereits in der Saison 2011/12 mit gerade 16 Jahren sein Debüt in den Seniorenteams der Mammuts. Anschließend sammelte er dann in den DNL-Teams von Füssen und Peiting zusätzliche Erfahrungen, ehe er zur Saison 2015 zur EAS zurückkehrte.