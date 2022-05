Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Torhüterpositionen beim ERSC Amberg für die kommende Saison in der Bayernliga sind besetzt. Nach Timon Bätge hat nun auch Carsten Metz sein Engagement bei den Löwen verlängert. Beide landeten in der Statistik der Vorsaison unter den Top-5 der gesamten Liga und bilden somit ein echt starkes Duo im Amberger Tor.

Der 28-jährige Metz war nicht nur wegen seiner Körpergröße (194 cm) ein schwer zu überwindendes Hindernis für die gegnerischen Angreifer. Der gebürtige Schweinfurter genoss seine Ausbildung vorwiegend im Nachwuchs des EHC 80 Nürnberg. Für die Höchstadter Alligators bestritt er 34 Spiele in der Oberliga Süd, ehe er 2019 zum ERSC wechselte. Für die Wild Lions hat er bislang 59 Pflichtspiele absolviert. Er wird auch in der kommenden Saison das Trikot mit der Rückennummer 93 tragen.

Deutsch-Kanadier bleibt beim ERSC

Der Kader des ERSC Amberg vergrößert sich zusehends, nun konnte auch der Vertrag mit einem weiteren Angreifer verlängert werden. Demnach wird der Deutsch-Kanadier Shawn Campbell in seine zweite Saison bei den Wild Lions gehen. Der 22-jährige aus Castlegar in British-Columbia – Sohn einer Augsburgerin und eines ehemaligen DEL-Spielers - wechselte vor der letzten Saison von den Stuttgart Rebels (Regionalliga Südwest) zu den Amberger Löwen. Beim ERSC kam er in unterschiedlichen Besetzungen im Angriff zum Einsatz, absolvierte 41 Pflichtspiele und erzielte dabei 23 Scorerpunkte. Die Verantwortlichen zeigten sich sehr zufrieden mit dem Stürmer, vor allem mit dessen kämpferischen Einsatz in den Play-Offs, aber auch Campbell fühlt sich offenbar richtig wohl beim ERSC.