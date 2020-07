Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit der Zusage der Stürmer Sebastian Schattmaier und Willy Knebel bei der EA Schongau ist der Kader der Mammuts nahezu komplett.

Die Zusagen der beiden Angreifer unterstreichen eine gewisse Kontinuität im Kader der Mammuts. Der 24-jährige Sebastian Schattmaier ist im Nachwuchs der EA Schongau groß geworden und seit 2016 in den beiden Seniorenteams der Mammuts aktiv. Neben den 113 Spielen in der Bayernliga ist Sebastian Schattmaier noch ein gutes dutzendmal für das B-Team aufgelaufen.

Und während er im Bayernligateam eher die kämpferische Linie fährt und mit defensiven Aufgaben betreut ist (4 Tore, 10 Vorlagen), darf er sich im B-Team mehr offensiv präsentieren – im Vorjahr kam er in zwei Einsätzen auf zwei Tore (Gesamt: 4 Tore, 5 Vorlagen). Auch in diesem Jahr wird Sebastian Schattmaier, der zudem im Nachwuchsteam der U 11 als Co-Trainer fungiert, zweigleisig unterwegs sein und auch das B-Team der Mammuts unterstützen.

Willy Knebel entstammt dem Nachwuchs des ESC Dresden und geht nun schon in seine vierte Saison bei den Mammuts. Seine Ausbildung zum Speditionskaufmann brachte den inzwischen 22-jährigen Angreifer 2017 vom DNL-Team der Sachsen 2017 zur EA Schongau. In den 112 Bayernligaspielen kam der robuste Angreifer auf bisher acht Tore und sechs Vorlagen (2019/20: 4 Tore, 1 Vorlage). Auch Willy läuft zudem sporadisch für das B-Team auf, das wird auch für die kommende Saison so eingeplant, wobei der junge Stürmer durchaus das Potential hat, auch im A-Kader der EAS noch mehr Verantwortung zu übernehmen.

Zwei Torhüter, acht Verteidiger und elf Stürmer zählt nun der Kader der EA Schongau für das Bayernligateam, bleibt noch die offene zweite Kontingentstelle.