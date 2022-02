Lesedauer: ca. 2 Minuten

​In der Bayernliga musste der ESC Geretsried eine 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)-Niederlage bei den Devils Ulm/Neu-Ulm hinnehmen.

Zu Gast in Neu-Ulm gingen die Rats bereits früh in Führung. Im Powerplay versuchte es Dominic Fuchs mit einem Schuss von der blauen Linie, welcher abgefälscht seinen Weg zum 0:1 ins Tor fand. Die Rats präsentierten sich daraufhin weiter als die drückendere Mannschaft. Jedoch erarbeiteten sie sich begrenzt effektive Chancen. Ein langer Pass neben das Tor des ESC leitete den Ausgleichstreffer der Gastgeber ein. Devils Angreifer Rodrigues schnappte sich die frei liegende Scheibe und versuchte es zunächst am kurzen Pfosten und versenkte anschließend den Nachschuss zum 1:1 Ausgleichstreffer (15.). Am Ende des ersten Drittels machten es die River Rats den Devils dann leicht. Mit einem schnellen Konter schickten die Gastgeber Michael Wirz über die blaue Linie allein Richtung Geretsrieder Tor. Der Stürmer ließ Morczinietz keine Chance und brachte die Devils prompt mit 2:1 in Führung (17.). Keine zwei Minuten später bauten die Ulmer ihre frisch gewonnene Führung aus. Martin Podesva erspielte sich mehr oder weniger allein und ohne große Gegenwehr den Treffer zum 3:1. Zwar scheiterte er im ersten Versuch am herausgefahrenen ESC-Keeper, hatte jedoch anschließend keine Mühe ohne Gegenwehr der Rats die Scheibe gemütlich ins leere Tor zu schieben (19.).



Wirklich stabiler entwickelte sich das Spiel der Rats im zweiten Drittel nicht. Zwar versuchte es das Team von Headcoach Randy Neal erneut mit einem schnellen Offensivspiel, hatte jedoch im Gegenzug in der Defensive zu kämpfen. Nach einem taktischen Foulspiel setzten sich die Devils im Powerplay vor dem Tor der Geretsrieder fest. Trotz aller Mühen konnten die Gäste das 4:1 durch Florian Döring nicht verhindern (28.). Die überhand behielten nun weiterhin die Gastgeber. Eine richtig gute Möglichkeit ergab sich kurz vor Schluss des zweiten Spielabschnitts für Florian Strobl. Nach einem schnellem Umschaltspiel startete er von der Strafbank kommend in Richtung Tor der Devils, konnte die Scheibe aber nicht im Kasten unterbringen.

An der blauen Linie eroberte sich Florian Döring in der 48. Spielminute die Scheibe und erhöhte eiskalt auf 5:1. In doppelter Überzahl wurden die Rats 46 Sekunden vor Ende noch mit dem finalen Gegentreffer zum 6:1-Endstand bestraft.

Einmal mehr lag es nicht an einer mangelnden Bereitschaft oder an einem mangelnden Einsatz der Geretsrieder. Viel mehr fehlte es über weite Teile des Spiels an Struktur, Konzentration und kontrolliertem Angriffsspiel. Erschwerend hinzu kam die derzeit anhaltende Instabilität des Defensivspiels der Rats, welche sich bereits in den vergangenen Spielen nicht unbedingt gut machte.