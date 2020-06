Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Bayernliga-Aufsteiger ESV Buchloe kann drei weitere Verlängerungen vermelden. So werden die drei Stürmer Timo Rauskolb, Timo Hauck und Marco Göttle auch in der neuen Saison für die Gennachstädter auf Punkte- und Torejagd gehen.

„Die drei haben in der letzten Spielzeit meist zusammen in einer Reihe agiert und sich sehr gut ergänzt“, führt ESV-Trainer Christopher Lerchner an. „Dabei haben sie gegen die Top-Reihen der anderen Mannschaften immer ihren Job gemacht, defensiv und offensiv sehr hart gearbeitet und zudem auch wichtige Tore geschossen“, meint Lerchner und freut sich über die Zusage des Trios, auf das immer Verlass ist.

Timo Rauskolb geht dabei inzwischen schon in sein siebtes Jahr bei den Freibeutern. Der 25-Jährige kam dabei 2014 vom Nachwuchs des ESV Kaufbeuren nach Buchloe und wusste seither stehts mit seinen physischen und läuferischen Qualitäten zu überzeugen. „Timo ist für jeden Gegner extrem unangenehm, da er immer dort hingeht wo es weh tut und keinen Zweikampf scheut“, beschreibt der 2. Vorstand Florian Warkus den Angreifer, der seit Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft ist. In 27 Spielen belohnte sich Rauskolb für seinen unermüdlichen Einsatz in der vergangenen Runde zudem mit acht Treffern und sechs Torvorbereitungen.

Neben Timo Rauskolb hat auch der zweite „Timo“ im Team der Pirates, Timo Hauck, um ein weiteres Jahr verlängert, der ein relativ ähnlicher Spielertyp ist. „Auch er ist ein Spieler, der sich immer voll in den Dienst der Mannschaft stellt und alles raushaut“, berichtet Warkus. „Timo hat sich letzte Saison dabei vor allem in der Defensivarbeit nochmals gesteigert und die Reihe sehr gut ergänzt.“ Umso bitterer, dass der Offensivmann einige Spiele auf Grund von Krankheit und Verletzung zum Zuschauen gezwungen war. Die Statistik von vier Toren und zwei Assists täuscht somit laut Warkus ein wenig und man ist bei den Verantwortlichen guten Mutes, dass Hauck seine Ausbeute in der nächsten Saison weiter steigern kann. Denn „super Hände und einen sehr guten Schuss“ hat der Stürmer allemal, wie Warkus anfügt.

Der letzte aus diesem Offensivtrio ist schließlich Marco Göttle. Mit 23 Jahren gehört der Stürmer ebenfalls noch zu den jungen Spielern im Team, wenngleich er bereits in seine sechste Spielzeit im Piraten-Team geht. Auch davor war Göttle bereits im ESV-Nachwuchs aktiv gewesen und in den Jugendmannschaften stets einer der torgefährlichsten Protagonisten auf dem Eis gewesen. „Marco ist läuferisch enorm stark und auch ein guter Forechecker, der mit einem sehr akkuraten Schuss ausgestattet ist“, nennt Florian Warkus die wichtigsten Eigenschaften des Angreifers. „Er hat letzte Saison das Vertrauen, dass er vom Trainer bekommen hat, bestätigt und eine gute Saison gespielt.“ Sieben Tore und zehn Vorbereitungen untermauern diese Aussage, vor allem da Göttle davon vier Tore und vier Assists in der entscheidenden Saisonphase in der Aufstiegsrunde und den Playoffs erzielen konnte. Und dennoch glauben die Verantwortlichen, dass in Göttle noch mehr Potential steckt, das der Angreifer dann künftig mit seinen Kollegen wieder in der Bayernliga unter Beweis stellen darf.