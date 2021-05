Lesedauer: ca. 1 Minute

​Schon seit dem Ende seiner Juniorenzeit – also drei Jahre – steht Teammanager Martin Resch von der EA mit dem jungen Verteidiger in Kontakt, nun hat es endlich geklappt: Philipp Keil wechselt zu den Mammuts.

Der Defensivspieler, der am 11. Juni 23 Jahre alt wird, will sich langfristig entwickeln und benötigt dazu auch die entsprechende Einsatzzeit in den Spielen. Die soll er bei der EA Schongau auch bekommen, denn nicht nur der Teammanager, sondern auch Trainer Rainer Höfler, der Philipp noch aus der Nachwuchszeit in Kaufbeuren kennt, sehen beim Neuzugang das vorhandene Potenzial. Und so hat der Neuzugang auch gleich für zwei Spielzeiten bei der EA Schongau zugesagt.

Der 1,83 Meter große Verteidiger gilt als Spieler mit Ehrgeiz, der seinen Körper einzusetzen weiß und kann trotz seiner Jugend neben den 160 DNL-Spielen für seinen Heimatverein Kaufbeuren schon auf stolze 137 Einsätze in der Oberliga zurückblicken. Noch während seiner Juniorenzeit war er zusätzlich an den ECDC Memmingen ausgeliehen, um dann im Anschluss zwei komplette Spielzeiten bei den Indians in der Oberliga zu absolvieren (95 Spiele, 3 Tore und 5 Vorlagen).

Zur Saison 2020/21 wechselte der Verteidiger zum Oberligaaufsteiger HC Landsberg, bei dem er in den 35 Spielen der abgelaufenen Spielzeit einen weiteren Assist-Punkt hinzufügen konnte. Philipp Keil gilt als klassischer Stay-at-Home-Verteidiger, der robust und solide spielt, bei Bedarf vor dem eigenen Tor auch mal abräumt und sich strikt den defensiven Aufgaben im Spiel seines Teams widmet.