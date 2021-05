Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Paul Gania (20 Jahre) und Xaver Hochstraßer (21 Jahre) setzt der ESC Geretsried für die kommende Saison auf zwei junge, talentierte und hochmotivierte Nachwuchsspieler.

Ein Großteil ihrer Jugendspielzeit verbrachten die Youngsters bei den Nachwuchsmannschaften des EC Bad Tölz. 2019 wechselten beide aus der DNL-Mannschaft zu den RiverRats. Primär für die U20 eingeplant, erhielten Paul und Xaver aufgrund personeller Ausfälle jedoch früher als geplant Einsatzzeiten in der 1. Mannschaft. Den Vertrauensvorschuss zahlten beide mit vielversprechenden Leistungen zurück.

Mit Paul Gania bleibt der Geretsrieder Defensive ein junger und solider Verteidiger erhalten, der aktiv und ohne Scheu die Zweikämpfe sucht. Der hoch motivierte Xaver Hochstraßer hingegen wird auch künftig die Offensivabteilung der River Rats bereichern.

Durch die Vertragsverlängerungen unterstreicht der ESC Geretsried einmal mehr seine aufgeschlossene Haltung gegenüber jungen und motivierten Spielern aus den Nachwuchsreihen.

2. Vorstand Peter Holdschik sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Paul und Xaver uns auch für die kommende Eiszeit zur Verfügung stehen! Ich weiß, es ist immer einfach zu sagen, wir müssen junge Spieler einbauen. Wichtig ist allerdings, dies auch konsequent umzusetzen und Ihnen das nötige Vertrauen zu schenken. Bei Paul und Xaver bin ich felsenfest überzeugt, dass wir noch lange Freude an Ihnen haben und sie wichtige Bausteine unserer Mannschaft werden können. Die beiden sympathische Spieler sind talentiert, ehrgeizig und hochmotiviert ihren Weg bei uns zu gehen, was sie bereits in der kurzen Vorsaison unter Beweis gestellt haben.“