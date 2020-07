Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ehemalige DEL-Torhüter Patrick Ehelechner, der unter anderem bei den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panthern unter Vertrag stand, wird ab der Saison 2020/21 neuer Torwart-Trainer des ESC Geretsried. Zusätzlich übernimmt Ehelechner auch die Frauenmannschaft als Cheftrainer.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Patrick Ehelechner als neuen Trainer für den ESC Geretsried gewinnen konnten“, sagt Vorstand Markus Janka. „Als ehemaliger Torhüter liegt mir eine gute, fundierte Ausbildung der Torhüter am Herzen. Nachdem mir selbst das durch die Arbeit als Vorstand und meine beruflichen Verpflichtungen nicht mehr möglich war, haben wir uns dazu entschieden, diesen Trainerposten extern zu vergeben. Mit Patrick haben wir diese Position hervorragend besetzt. Dadurch können wir unseren Torhütern ein hochwertiges Training anbieten und auch unsere Damen werden von seinem Erfahrungsschatz profitieren.“

Patrick Ehelechner arbeitet als Sportjournalist bei Magenta Sport und die doppelte Position für den ESC Geretsried bedeutet für alle Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin und einen gut strukturierten Zeitplan.

Patrick Ehelechner: „In Eishallen fühle ich mich daheim, sozusagen wie in meinem Wohnzimmer. Ich habe bereits vorher mitbekommen, dass hier in Geretsried gut gearbeitet wird, deshalb waren Yankee und ich uns auch sehr schnell einig. Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung und bin schon sehr gespannt, das Frauenteam um Kapitänin Sabrina Kruck und die Torhütertalente der River Rats kennenzulernen. Ich hoffe wir können schnell in das schöne, modernisierte Eisstadion einziehen und gemeinsam mit der Arbeit beginnen.”