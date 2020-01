Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks stehen nach 26 Spieltagen in der Bayernliga auf Platz drei. Ein starkes Ergebnis, mit dem vor der Saison nur die wenigsten gerechnet haben dürften. Mit einem Rumpfkader von nur 13 Feldspielern ging es im letzten Vorrundenspiel nach Königsbrunn.

Dort mussten die Habichte dann nach ein paar Minuten auch noch auf Jan Sybek verzichten. Trotzdem zeigte die Truppe von Heinz Feilmeier Moral und Charakter und kämpfte bis zum Ende. Die 4:6-Niederlage hat für die Passau Black Hawks keinen Einfluss auf den Tabellenplatz. Die Habichte haben sich mit 45 Punkten den dritten Platz nach der Vorrunde gesichert. Dazu sind die Habichte mit 114 erzielten Toren die gefährlichste Mannschaft der ganzen Bayernliga.

All diese Zahlen, Daten und Fakten sind ab Freitag wieder hinfällig. Dann gilt es mit Konzentration und Vollgas in die obere Verzahnungsrunde zu starten. „Alle Mannschaften starten wieder bei null. Jeder muss sich jetzt beweisen und in den Spielen alles raushauen. Wenn man auch nur ein wenig nachlässt, hat man keine Chance. Daher heißt es, aus den Fehlern der Vorrunde lernen.“ Der erste Gegner hat es gleich so richtig in sich: Am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr ist Oberligist Höchstadter EC der erste Gegner für die Passau Black Hawks. Höchstadt steht in der Oberliga auf dem letzten Tabellenplatz und konnte gerade einmal drei Spiele gewinnen. Dass die Mannschaft aus Höchstadt aber trotzdem viel Potenzial hat, musste zuletzt der Nachbar aus Deggendorf schmerzlich erfahren. Dort gelangt dem HEC ein sensationeller 6:4-Sieg gegen den Deggendorf SC mit seinen Topstars wie Thomas Greilinger oder auch Christoph Gawlik. So geht der Oberligist am Freitag als Favorit in Passau an den Start. Trotzdem gibt es für die Passau Black Hawks nur ein Ziel: Ein Auftaktsieg mit drei Punkten in der Passauer Eis-Arena. „In der oberen Verzahnungsrunde wird die Qualität der Spiele nochmal zunehmen. Die Zuschauer dürfen sich auf Spiele mit Play-off-Charakter freuen“, so Black-Hawks-Vorstand Christian Eder.