​Die Passau Black Hawks sind in der Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd weiter das Maß aller Dinge. Vor der Rekordkulisse von 1211 Zuschauern besiegten die Habichte den Bayernliga-Vorrundenmeister TEV Miesbach mit 2:0.

„Das war heute ein Spiel auf Oberliga-Niveau“, waren sich beide Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel einig. Beide Mannschaften spielten über weite Strecken des Spiels sehr diszipliniert und wollten unbedingt einen Rückstand vermeiden. Trotzdem bekamen die Fans in der Passauer Eis-Arena sehenswerte Aktionen und Torabschlüsse zu sehen. In einem Eishockeyspiel mit sehr wenigen Strafminuten ging es mit einem Spielstand von 0:0 in die zweite Drittelpause.

Im Schlussdrittel zeigten die Black Hawks dann ihr bestes Eishockey. Es waren noch nicht einmal vier Minuten gespielt, da schlug der Puck im Tor des TEV Miesbach ein. Petr Sulcik schloss eine Kombination auf Zuspiel von Dominik Schindlbeck und Alex Janzen eiskalt zum 1:0 ab. Der Führungstreffer der Black Hawks brachte den Vorrundenmeister danach etwas aus dem Konzept. Zwar spielte die Mannschaft von Trainer Peter Kathan weiter sehenswertes Eishockey, doch deutlich weniger zielstrebig als zuvor. Acht Minuten vor Ende der Partie ging erneut ein Beben durch die Eis-Arena. Marius Wiederer zog in Überzahl von der blauen Linie ab und hämmerte die Hartgummischeibe zum 2:0 für die Hausherren in die Maschen. Im Anschluss ließen die Black Hawks nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil, es lag sogar der dritte Treffer für die Hausherren in der Luft.

Zum „Man of the Match“ wurde Torhüter Clemens Ritschel ausgezeichnet. Den Sieg hatten sich aber die Passau Black Hawks wieder im Kollektiv erarbeitet. „Es war heute wieder eine fantastische Mannschaftsleistung. Wir haben uns gefunden und jeder gibt alles für den anderen. Dazu kommt noch das Team neben der Eisfläche und unsere unglaublichen Fans“, sagte Trainer Heinz Feilmeier. „Wir müssen jetzt auf dem Teppich bleiben. Es sind noch einige Spiele zu spielen und wir haben noch nichts gewonnen. Es ist jetzt wichtig, unter der Woche im Training die Spannung hoch zu halten.“

Am kommenden Wochenende steht für die Passau Black Hawks nur ein Spiel auf dem Programm. Am Freitag geht’s zum EHC Waldkraiburg. Das nächste Heimspiel absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr gegen den EHC Klostersee.