​Die Passau Black Hawks haben ihre Auftaktpartie in die Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd eindrucksvoll mit 4:1 vor 927 Zuschauern gegen den Oberligisten Höchstadter EC gewonnen.

Die Höchstadter galten vor der Partie als haushoher Favorit, hatten aber Ende sogar Glück, dass das Ergebnis nicht deutlich zugunsten der Hausherren ausfiel. Passau musste in der Partie auf den verletzten Topscorer Jan Sybek und Tobias Feilmeier verzichten. Mit an Bord waren dafür die zwei Neuzugänge Patrik Dzemla und Martin Parýzek.

Von der ersten Minute an waren die Passau Black Hawks die spielbestimmende Mannschaft. Druckvoll und konzentriert agierte die Feilmeier-Truppe über 60 Minuten. Dazu präsentieren sich die Habichte auch in der Verteidigung bärenstark. Im ersten Drittel hatten die Black Hawks oft Pech im Abschluss oder scheiterten am gut aufgelegten Höchstadter Schlussmann. So ging es mit einem 0:0 in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel knüpften die Black Hawks an ihre starke Leistung an und setzten den Oberligisten immer wieder früh unter Druck. Belohnt wurden die Habichte in der 31. Spielminute. Florian Fischer sorgte für die viel umjubelte Passauer Führung. Nun hatten die Dreiflüssestädter Blut geleckt und drängten weiter auf den nächsten Treffer. Zwei weitere Passauer Tore wurden vom Schiedsrichtergespann nicht anerkannt. Trotzdem ließen sich die Habichte nicht aus der Ruhe bringen. Drei Minuten vor Ende des zweiten Drittels war es der Ex-Höchstadter Alex Kreuzer, der zum 2:0 einnetzen konnte.

Im Schlussdrittel sorgte Florian Fischer mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Höchstadt konnte lediglich noch auf 1:3 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte Petr Sulcik mit seinem Treffer zum 4:1. Die Passau Black Hawks präsentierten sich als starke Einheit. Die mannschaftliche Geschlossenheit war der Schlüssel zum Erfolg. Dies sah auch Trainer Heinz Feilmeier auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so: „Wir haben heute eine Toppartie abgeliefert. Nach der Vorrunde konnten wir den Hebel umlegen und konnten alle Elemente, die wichtig waren, ins Spiel mit einbringen. Konstanz über 60 Minuten, das Körperspiel und eine starke Leistung in der Defensive. Hut ab vor meinen Jungs. Genauso müssen wir jetzt weitermachen.“

Am Sonntag steht für die Passau Black Hawks bereits das nächste schwere Spiel auf dem Programm. Es geht nach Grafing zum EHC Klostersee. In der Vorrunde konnten jeweils die Heimmannschaften ihr Spiel gewinnen.