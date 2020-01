Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks sind eindrucksvoll in die Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd gestartet. Am Sonntag konnten die Passau Black Hawks ihr Auswärtsspiel beim EHC Klostersee mit 5:3 gewinnen.

Eine geschlossene Mannschaftsleistung war wie bereits am Freitag beim Heimerfolg gegen Höchstadt der Schlüssel zum Erfolg. Petr Sulcik brachte die Black Hawks bereits in der ersten Spielminute in Führung. In der erwartet engen Partie kamen die Habichte besser ins Spiel und setzten die Gastgeber frühzeitig unter Druck. Der Ausgleich für die Grafinger folgte nach einer Strafzeit geben die Habichte. Zu Beginn des zweiten Drittels waren die Black Hawks weiter die spielbestimmende Mannschaft. Ales Kreuzer und Michael Franz schraubten das Ergebnis zugunsten der Gäste in Höhe. Eine 2+2-Minuten-Strafe brachte den EHC Klostersee dann wieder ins Spiel. Noch im zweiten Drittel glich Klostersee zum 3:3 aus. Im Schlussabschnitt waren es dann die Passau Black Hawks welche in Überzahl zuschlugen. Florian Fischer erzielte nach Vorlage von Petr Sulcik den Passauer Führungstreffer. Diese Führung gaben die Black Hawks dann auch nicht mehr ab. Im Gegenteil: Petr Sulcik setzte mit seinem Treffer ins verwaiste Grafinger Tor den Schlusspunkt zum 5:3-Endstand.

Die Passau Black Hawks sind somit mit zwei Erfolgen perfekt in die obere Verzahnungsrunde gestartet. Am Freitag gastieren die Passau Black Hawks beim TSV Erding, ehe es am Sonntag in der Passauer Eis-Arena zum Duell mit der nächsten Oberliga-Mannschaft kommt. Der ERC Sonthofen hat ebenso wie die Passau Black Hawks seine beiden Auftaktspiele gewonnen und dürfte in der Aufstiegsrunde der Gratmesser sein.