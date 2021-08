Lesedauer: ca. 1 Minute

​Neben heißen Temperaturen bringt der August auch Kadernews des ESC Geretsried mit sich. Der tschechische Stürmer Ondrej Horvath läuft auch in der kommenden Saison 2021/22 für die River Rats auf.

Mit fünf Jahren stand Horvath das erste Mal auf dem Eis. Beim Verein seiner Geburtsstadt, dem HC Orli Znojmo, durchlief er alle Spielkassen bis zur U20. Anschließend folgten Spiele für die Vereine KLH Vajgar Jindrichuv Hradec, HC Slavoj Zirovnice und HC Milevsko, ehe es den heute 29-Jährigen nach Deutschland zog.

2014 schloss sich Horvath den River Rats an und schaffte mit dem Team prompt den Aufstieg von der Landes- in die Bayernliga. Nun geht es für den technisch straken Angreifer in seine achte Spielzeit mit dem ESC Geretsried. Beeindruckend ist auch der Blick auf die Statistik. In rund 187 Pflichtspieleinsätzen erzielte der Topscorer satte 325 Punkte (183 Tore und 142 Vorlagen) im Dress der River Rats.

Auch in der kommenden Spielzeit 2021/22 wird der Publikumsliebling sicherlich eine zentrale Rolle übernehmen. Neben einem umfangreichen Spielverständnis, guter Übersicht und oft perfektem Timing, ist es auch die exzellente Schusstechnik, die den Tschechen so brandgefährlich macht.

Der 2. Vorsitzende Peter Holdschik sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Ondrej uns auch für die kommende Spielzeit zur Verfügung steht. Ondrej ist ja eigentlich schon ein waschechter Geretsrieder und heimisch mit seiner Familie. Er ist natürlich mit seiner Torgefährlichkeit und Präsenz ein enorm starker Faktor für unsere Offensive. Nach seiner Knie OP letztes Jahr, geht er voll motiviert und fit in die neue Saison. Ondrej ist einer unserer Schlüsselspieler der unermüdlich voran geht und in der Offensive eine enorme Durchschlagskraft besitzt.“