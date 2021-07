Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Bayernligist EHC Waldkraiburg kann eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben und auch die hat es in sich. Knapp 25 Jahre jung und doch schon ein Waldkraiburger Urgestein: Nico Vogl bleibt mit seinen Schlittschuhen auf dem Eis der Stadt im Grünen.

Die Karriere des pfeilschnellen Angreifers begann in jüngsten Jahren bereits beim EHC Waldkraiburg, dort durchlief er die Eislauf- und Eishockeyschule der Löwen die schon einige sehr gute Eishockeyspieler hervorbrachte. Abgesehen von einem Vier-Spiele-Abstecher in die Schüler-Bundesliga nach Rosenheim durchlief Nico Vogl auch alle weitere U-Teams der Waldkraiburger, bevor er in der Saison 2012/13 für sein erstes Gastspiel mit damals erst 16 Jahren ins Seniorenteam wechselte. Von dort an lief Vogl ausschließlich für das erste Team der Löwen auf, dies änderte sich auch nicht während des dreijährigen Ausflugs der Löwen in die Oberliga Süd.



Vogl zeichnet sich sportlich durch eine starke körperliche Fitness aus, gepaart mit einer Geschwindigkeit wie sie nur wenige Spieler beim EHC Waldkraiburg oder in der Bayernliga vorweisen können. Diese Kombination macht ihn stets zu einem brandgefährlichen Spieler vor dem Tor des Gegners. Dies konnte er auch in der letzten vollen Saison zeigen, als er verletzungsbedingt lediglich 22 Spiele bestritt und doch 25 Scorerpunkte mitnehmen konnte. Auch die abgebrochene Corona-Saison, die Bayernliga durfte im Gegensatz zu den Ligen darüber nicht weiterspielen, begannen die ersten Spiele vielversprechend. Mit sechs Toren und vier Vorlagen aus sieben Spielen wäre er sicher ein Anwärter auf einen Top-Platz in der internen Wertung.