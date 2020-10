Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach zwei schwachen Auftritten des ERV gegen Ulm und Erding bekommen es die Mighty Dogs nun mit dem ambitionierten Aufsteiger aus Kempten zu tun. Keine leichte Aufgabe für einen zwingend notwendigen Befreiungsschlag nach vier Niederlagen in Folge.

Der ESC startete stark in die Bayernliga-Saison 2020/21. Die Allgäuer punkteten bislang in allen Spielen, verloren gegen den Tabellenführer Pfaffenhofen nur knapp im Penaltyschießen und belegen aktuell mit zehn Punkten den fünften Tabellenplatz. Am Freitag, den 23. Oktober, tritt der ERV um 20:00 Uhr gegen den ESC Kempten an. "Nun haben wir die Möglichkeit die letzten Spiele abzuhaken und den richtigen Weg einzuschlagen. Aktuell fehlt uns das Selbstvertrauen als Mannschaft, aber ich erwarte, dass unsere Führungsspieler als gutes Beispiel vorangehen und uns mit einer starken Leistung beginnend mit dem Freitagsspiel gegen Kempten anführen. ", erwartet Trainer Kyle Piwowarczyk Einsatz von seiner Mannschaft.

Mannschaftskader - ESC Kempten

Tor

#29 Schubert Danny

#33 Harß Jennifer

#67 Fischbacher Elias

Abwehr

#19 Keller Noah

#22 Rau Daniel

#55 Saal Stefan

#56 Lucas Wayne

#61 Rukajärvi Roni - Kontingentspieler

#69 Scheffer Eugen

#91 Seider Marco

#96 Mühlegger Tim

Sturm

#9 Maaßen Michael

#10 Oppenberger Nikolas

#15 Schmidle Max

#21 Von Sigritz Alexander

#26 Zeiske Philipp

#44 Czogallik Markaus

#54 Barmasev Maximilian

#71 Zimmer Anton

#74 Gmeinder Fabian

#89 Hermann Maximilian

#90 Suchomer Adam

#92 Schäffler Maximilian

#93 Grözinger Lars

#96 Revak Jakub

Cheftrainer

Gosdeck Carsten



Top-Scorer ESC Kempten

Nikolas Oppenberger 5 Spiele / 14 Punkte (6 Tore, 8 Assists)

Lars Grözinger 5 Spiele / 9 Punkte (3 Tore, 6 Assists)

Max Schmidle 5 Spiele / 9 Punkte (2 Tore, 7 Assists)

Die letzten Spiele des ESC Kempten

TSV Erding – ESC Kempten 5:6 (2:2, 1:0, 2:3) n.V.

ESC Kempten – ESV Buchloe 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Spieler im Fokus

Nikolas Oppenberger – Topscorer

Der 31-jährige Stürmer läuft seit der Saison 2018/19 wieder für seinen Heimatverein auf und zählt dort zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Zuvor spielte Nikolas Oppenberger unteranderem für den EV Füssen und war dort mit 90 Scorerpunkten entscheidend am Bayernliga-Aufstieg beteiligt. Aktuell ist der Offensivspezialist mit 14 Punkten zweitbester Scorer der Bayernliga.



Key Facts

• ESC Kempten hat mit 5,6 Toren pro Spiel die zweitbeste Offensive der Liga

• Semjon Bär aktuell Topscorer der Mighty Dogs (5 Pkt.)

• ERV seit vier Spielen ohne Sieg

Verfasser: Medienteam Mighty Dogs