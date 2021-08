Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den EV Lindau Islanders wechselt Michael Wirz zur kommenden Bayernliga-Saison zu den Devils Ulm/Neu-Ulm.

Der erst 20-Jährige, der in Ravensburg und Lindau seine Eishockey-Ausbildung durchlief, schließt sich damit seinem gleichaltrigen Kollegen Rodrigues an. Auch die Vita ähnelt sich, so durfte auch Wirz in der vergangenen Saison in 29 Spielen der Oberliga sein Können unter Beweis stellen. Nun will er im Devils-Trikot in der Bayernliga einen weiteren Entwicklungsschritt nehmen.



„Michael ist ein klassischer Zwei-Wege Stürmer, der die physische Komponente in unserem Spiel stärken soll“, fasst Trainer Robert „Bobby“ Linke zusammen. „Wenn er sich technisch weiterentwickelt, bin ich mir sicher, dass er auch in der Bayernliga eine gute Rolle spielen kann.“