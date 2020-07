Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der Rats-Kader nimmt weiter Formen an und auch der erste Neuzugang steht nun fest. Mit Florian Strobl, Dominic Fuchs und Benedikt May bleiben dem ESC Geretsried Leistungsträger erhalten, aus der DNL-Mannschaft des EC Bad Tölz schließt sich Stürmer Michael Harrer an.

Florian Strobl kehrte zu Beginn der letzten Spielzeit nach vielen Jahren in Bad Tölz zu seinem Heimatverein zurück und konnte die Erwartungen in ihn absolut erfüllen. Der 30-jährige Außenstürmer war nicht nur punktbester ESC-Spieler der letzten Saison, er überzeugte auch mit einem unbändigen Einsatzwillen und viel Engagement. Die höherklassige Erfahrung in der DEL2 und Oberliga war dem Kraftpaket deutlich anzumerken, auch in brenzligen Situationen übernahm er immer Verantwortung und war sich für keinen Zweikampf zu schade. Nachdem er letzte Saison für zwei Jahre unterschrieben hat, ist seine Zusage zwar keine Überraschung, doch die Freude ihn eine weitere Spielzeit im Trikot der Rats zu sehen, ist trotzdem sehr groß.

Zu einem Geretsrieder Dauerbrenner hat sich mittlerweile Dominic Fuchs entwickelt. Der frühere Löwen-Spieler wechselte vor fünf Jahren isarabwärts nach Geretsried und ist aus der Rats-Defensive nicht mehr wegzudenken. Ausgestattet mit einer ordentlichen Portion Offensivdrang und einem gefährlichen Handgelenkschuss, ist er vor allem in Überzahl immer für einen Treffer gut. Aber auch im eigenen Drittel behält er mit seiner Übersicht und einem guten Aufbauspiel fast immer die Ruhe.

Dauerbrenner ist auch eine sehr treffende Bezeichnung für Benedikt May. Der 27-Jährige kehrte vor dreieinhalb Jahren von den Wanderers Germering wieder zu den Rats zurück und sorgt seit diesem Zeitpunkt als Mittelstürmer der zweiten Reihe regelmäßig für Unruhe in den gegnerischen Verteidigungsreihen. Mit einer starken Mischung aus bissigen Zweikämpfen, hervorragender Schlittschuh- und Stocktechnik sowie einem guten Blick für den Nebenmann, ist er in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für die ESC-Offensive.

Neben den sehr wichtigen Verlängerungen, hat am Montag auch der erste Neuzugang das Eröffnungstraining bestritten. Mit Michael Harrer schließt sich dem ESC ein weiteres junges Talent aus der Region an. Der 20-jährige Stürmer kommt aus der Tölzer DNL und passt perfekt in das Konzept der Rats. ESC-Vize Peter Holdschik beschreibt den neuen Offensivmann wie folgt: „Wir sind froh, dass wir mit Michael Harrer einen jungen hungrigen Spieler verpflichten konnten. Michi war bereits vor der Saison 19/20 ein Thema und kommt aus dem Tölzer Nachwuchs, wo er hervorragend ausgebildet worden ist. Er ist ein ehrgeiziger und fleißiger Spieler, welcher variabel im Sturm einsetzbar ist“. Der Name Harrer ist in Geretsried alles andere als unbekannt, Vater Peter Harrer war für den TuS Geretsried viele Jahre in der 1. Liga, Oberliga, Regionalliga und zuletzt der Landesliga tätig, eher er seine Karriere beim SC Gaißach ausklingen ließ. 17 Jahre später läuft nun auch der Sohn für die River Rats auf, er trägt die Trikotnummer 61.