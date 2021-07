Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESC Geretsried vermeldet einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit. Maximilian Freytag verstärkt in der kommenden Saison das Torhütergespann mit Martin Morczinietz und Johanna May.

Den Grundstein seiner Eishockeylaufbahn legte der 20-jährige Torhüter bereits in der Nachwuchsschmiede der Geretsrieder. Später wechselte er zum heutigen Oberligisten SC Riessersee. Dort durchlief er in der Zeit von 2014 bis 2021 diverse Nachwuchsmannschaften, spielte in der DNL2 und war ein Jahr im Einsatz für die U-18-Mannschaft des EHC München. Mit der gesammelten Erfahrung kehrt er nun wieder an seine erste Wirkungsstätte zurück zu den River Rats.