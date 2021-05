Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bei den Hochschulen und in vielen anderen Bereichen funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Amberg und Weiden schon sehr gut, jetzt soll auch im Eishockey an einem Strang gezogen werden: Der Bayernligist ERSC Amberg Wild Lions und die Blue Devils des EV Weiden aus der Oberliga werden einen Kooperationsvertrag unterzeichnen.

„Die Unterlagen werden mit Wirkung zum 1.Juni 2021 beim Verband eingereicht, aber in der Praxis läuft das schon“, erklärt der sportliche Leiter des ERSC, Chris Spanger. Zu seinem Pendant in Weiden, dem Kanadier Ken Latta hat Spanger schon seit einiger Zeit einen sehr guten Draht: „Man kann schon von einem freundschaftlichen Verhältnis zu den Verantwortlichen aus Weiden sprechen und Ken war sofort einverstanden“, so Spanger.

Was beinhaltet der Kooperationsvertrag? Im Vordergrund stehe die Verteilung von Förderlizenzen für Spieler, was für beide Vereine profitabel sein soll. Jeweils fünf Lizenzen können die Clubs untereinander ausstellen, wobei man auf ein Beispiel in der abgelaufenen Saison verweist: „Da hat unser Torhüter Timon Bätge eine Förderlizenz für die Blue Devils bekommen und in der Oberliga mehrere Einsätze erhalten – das hat ganz gut funktioniert“, erinnert Spanger. Bätge besitzt auch für die kommende Spielzeit eine Förderlizenz für die Blue Devils. Andersrum könnten auch Weidener Talente den Kader des ERSC ergänzen, vor allem bei krankheits- oder verletzungsbedingten Ausfällen im Amberger Team: „Spielpraxis und Eiszeiten in der Bayernliga sind für junge Akteure sicherlich besser als weniger Eiszeiten in der Oberliga“, meint Spanger.

Ein Spieler ist schon mal sicher im Bayernligakader des ERSC: Der 20-jährige Oliver Arlt wird in der kommenden Saison das Löwen-Trikot tragen. Der Angreifer absolvierte bislang 34 Oberligaspiele für die Blue Devils. Die Kooperation der Wild Lions mit den EHF Passau lief nach der Saison 2020/21 aus, ausschlaggebend hierfür was sicherlich auch die Entfernung. Die Black Hawks haben sich bekanntlich mit dem EV Landshut auf eine Zusammenarbeit geeinigt.