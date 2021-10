Lesedauer: ca. 1 Minute

​Aufgrund der weiterhin anhaltenden Probleme, die Eisbereitung im Lechparkstadion voranzutreiben, ist der ERC Lechbruck nicht in der Lage zu garantieren, dass das Freitagsheimspiel gegen den EV Bad Wörishofen durchgeführt werden kann.

Das Spiel wird nun am Freitag um 20 Uhr in Bad Wörishofen stattfinden und das Heimspiel am Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr in Lechbruck durchgeführt.



Vorstand Manfred Sitter: „Das ist eine sehr unzufriedenstellende Situation, die unsere Planungen erneut komplett über den Haufen wirft. Herzlichen Dank an den EV Bad Wörishofen für die unkomplizierte Bereitschaft, das Heimspielrecht zu tauschen.“