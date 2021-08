Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Bayernligist ERSC Amberg hat nun auch die zweite Kontingentstelle im Kader für die Saison 2021/22 besetzt. Der 25-jährige Kanadier Brett Mennear aus Kelowna (British Columbia) soll für die Wild Lions erfolgreich auf Torejagd gehen. Der Neuzugang hatte dabei einen besonderen Fürsprecher.

Der Anstoß zu diesem Transfer kam vom letztjährigen Topscorer der Löwen, Liam Blackburn. Der ist mit Mennear befreundet und hat über Jahre mit ihm gemeinsam für die West Kelowna Warriors in der British Columbia Hockey League (BCHL) gespielt. Mennear absolvierte hier 262 Partien und erzielte 177 Scorerpunkte (61 Tore). Der Rechtsschütze (1,75 Meter, 84 Kilogramm) kann im Angriff sowohl die Center- wie auch die Außenpositionen besetzen. Details zum Zustandekommen des Transfers erläutert Chris Spanger, der sportliche Leiter des ERSC: „Liam hat zunächst Brett von Amberg und den deutschen Eishockeyligen erzählt und danach uns ein Feedback über Mennear gegeben. Er hält sehr viel von seinem ehemaligen Teamkollegen“, so Spanger, und weiter: „Ich habe Brett dann kontaktiert um einen ersten Einblick zu bekommen und zeitgleich seine Fragen zu beantworten. Natürlich war auch Coach Dan Heilman sofort mit eingebunden. Brett hat am Telefon einen sehr motivierten, interessierten Eindruck vermittelt und hat durch das Beispiel mit Liam erkannt, dass Amberg offenbar gute Perspektiven zu bieten hat“. Nach dem letzten Gespräch mit dem Coach sei die Entscheidung fix gewesen und man habe den Transfer eingeleitet. Brett Mennear wird bei den Wild Lions die Rückennummer 22 erhalten und wird gegen Ende August in Amberg erwartet.