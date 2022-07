Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Verantwortlichen des HC Landsberg waren traurig, als das Eigengewächs Jonas Schwarzfischer seinen Abschied ankündigte. Doch Schwarzfischer wird sich im September beruflich verändern und der zeitliche Aufwand in der Oberliga passt da nicht mehr in die Planung.

In der Bayernliga sollte es doch noch möglich sein und so muss der 23-jährige Stürmer aus Fuchstal-Asch – also genau mittig zwischen Landsberg und Schongau wohnhaft – seine Karriere nicht beenden, wechselt einfach etwas lechaufwärts und stürmt künftig für die Mammuts der EA Schongau.

Beim HCL hat sich die neue Nummer 61 der EAS in den letzten drei Jahren konstant weiterentwickelt. Hier galt der schnelle und robuste Angreifer als ausgesprochener Unterzahlspezialist.

Schongaus Sportlicher Leiter Martin Resch zum Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass sich Jonas, trotz anderer Interessenten, für die EA Schongau entschieden hat. Er wird mit seiner Geschwindigkeit und der körperlichen Präsenz unser Team verstärken, mehr Tiefe geben und wir gewinnen sehr viel Flexibilität in der Reihenzusammenstellung.“