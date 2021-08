Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine weitere Kadererweiterung ist nun Fakt. Die Mannschaft der Devils Ulm/Neu-Ulm wächst mit Jonas Mikulic.

Der in Weingarten gebürtige 23-Jährige wird sich zur kommenden Saison den Devils anschließen und dem EV Ravensburg den Rücken kehren. Erfolgreiches Eishockey zeigte er unter anderem in der DNL, wo er für den Augsburger EV in der U18 stürmte und sein persönliches Statistik-Punktekonto ausbauen konnte

Devils-Trainer Robert „Bobby“ Linke erklärt: „Der Kontakt zu Jonas besteht schon seit letzter Saison. Ich freue mich, dass er ab dieser Saison nun zu unserem Kader zählt – ich bin nämlich absolut überzeugt, dass sehr viel Potential in ihm steckt. Wenn er den Sommer über weiter so fleißig an seiner Physis arbeitet, wie die letzten Wochen, dann traue ich ihm einen großen Leistungsschub zu. Die technischen Voraussetzungen, um in der Bayernliga erfolgreich zu sein, bringt er definitiv mit.“