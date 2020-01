Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 38-jährige Deutsch-Kanadier Jeffrey Szwez kommt mit der Empfehlung von 141 DEL-Spielen zur EA Schongau. Als erfahrener Führungsspieler, den der derzeit arg gebeutelte Kader der Mammuts so dringend brauchen kann, zieht es den Vollblutstürmer von seinem Wohnort Augsburg etwas lechaufwärts.

Dass der 1,92 Meter große Stürmer für die EAS nicht sofort Wunder vollbringen kann, war den Verantwortlichen klar – und angesichts der Ausfälle soll er auch nicht der einzige Neuzugang bleiben. Die Bayernliga ist inzwischen zu stark, als dass ein Spieler hier allein entscheiden kann. Doch wenn der aus der Region Toronto stammende Stürmer seinen Trainingsrückstand aufgeholt hat – immerhin war er schon eine ganze Saison inaktiv – ist Szwez durchaus der Spielertyp, der den entscheidenden Unterschied ausmachen kann, zumal er nicht nur seine jahrelange höherklassige Erfahrung aus AHL und DEL, sondern auch seine körperliche Präsenz in die Waagschale werfen kann.

Angesichts der Ausfälle ist Teammanager Martin Resch froh, dass der Ex-DEL Profi der EA Schongau in der angespannten Situation aushilft und sein angedachtes Karriereende unterbricht. So schnürt der Stürmer, der sich auf allen Positionen wohl fühlt, erneut die Schlittschuhe und stellt sich sofort ohne lange Vorbereitung in den Dienst des Teams.

Über die nordamerikanischen ECHL (225 Spiele, 99 Tore, 74 Vorlagen) und AHL (182 Spiele, 34 Tore, 29 Vorlagen) kam er nach Europa. Beim finnischen Topclub Espoo Blues und in der britischen EIHL bei den Belfast Giants war er Torgarant (107 Spiele, 75 Tore und 56 Vorlagen), ehe er 2010 nach Augsburg in die DEL kam. Neben Augsburg war er auch für Ingolstadt und Krefeld über einige Jahre aktiv (141 Spiele, 14 Tore, 23 Vorlagen). Mit Abstechern nach Freiburg (Oberliga), Ravensburg und Dresden beendete er seine Profikarriere 2017 in Kaufbeuren (DEL2), um dann vor den Toren seines Wohnorts Augsburg dem EHC Königsbrunn in die Bayernliga zu helfen.