Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Jakub Rezac verstärkt der ESC Geretsried die Defensive für die kommende Spielzeit. Der 28-jährige Verteidiger kommt vom tschechischen Zweitligisten Draci Sumperk.

In seiner Karriere spielte Rezac in der Jugend für den HC Zlin. Später sammelte er Erfahrung beim HV Valasske Mezirici (Liga 3 CZE), sowie beim LHK Jestrabi Prostejov (Liga 2 CZE) und dem VHK Vsetin (Liga 3 CZE). 2016 wechselte Jakub zu Draci Sumperk, mit denen ihm 2020 der Aufstieg in die zweithöchste tschechische Spielklasse gelang. Neben 1,81 Meter Körpergröße und 79 Kilogramm bringt der durchtrainierte Jakub auch absolute technische Spielstärke mit und wird kommende Saison eine wichtige Rolle in der ESC-Defensive übernehmen.