​Für die kommende Saison können die Verantwortlichen des EHC Königsbrunn einen weiteren interessanten Neuzugang vermelden. Mit dem 21-jährigen Jakub Bitomsky wechselt ein spielstarker Angreifer zum Bayernligisten in die Brunnenstadt.

Der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass erlernte sein Handwerk in seinem Heimatverein HC Slezan Opava, wo er auch erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte. 2019 versuchte er sein Glück in der Oberliga Nord beim Herner EV, ehe er dann in die Oberliga Süd zu den Blue Devils aus Weiden wechselte. Nach insgesamt 46 Partien im semiprofessionellen Eishockey verschlug es ihn dann zu den Harzer Falken, absolvierte aber bedingt durch die Corona-Pandemie keine einzige Partie für seinen neuen Verein. Nun will er sich in Königsbrunn beweisen, seine Referenzen sind vielversprechend. Bitomsky gilt als intelligenter, technisch starker Spieler mit gutem Torabschluss. Der Verein erhofft sich durch ihn eine Bereicherung im Powerplay, EHC-Coach Andy Becher konnte sich in den ersten Trainings auf dem Eis ein erstes Bild von ihm machen: „Ich glaube, dass wir mit Jakub einen torgefährlichen Stürmer in den Reihen haben, der auch einen Blick für den Nebenmann hat. Obwohl er noch sehr jung ist, zeigt er Führungsspieler-Qualitäten. Das hat er in den ersten Übungseinheiten schon gezeigt, charakterlich passt er auch sehr gut in unser junges Team.“

Neben der Neuverpflichtung gab der Verein auch gleich zwei Verlängerungen bekannt. So werden der 22-jährige Tim Bullnheimer und der 23-jährige Julian Becher weiterhin die Königsbrunner Farben tragen. Beide Angreifer konnten in den letzten Jahren überzeugen und für den EHC wichtige Punkte holen. Vorstand Tim Bertele weiß um die Stärken der beiden Leistungsträger: „Tim Bullnheimer und Julian Becher haben sich in den letzten Jahren zu verlässlichen Säulen unserer Mannschaft entwickelt. Beide sind immer gut für Tore und Punkte, weshalb ich froh bin, dass sie auch in der kommenden Spielzeit dabei sind.“

Weitere Infos will Bertele auf der Mitgliederversammlung am 25. August ab 19 Uhr im Königsbrunner Trachtenheim präsentieren. Hier gibt der Verein aktuelle Zahlen, Einblicke in die Zeit während der Corona-Pandemie, sowie die Organisation eines 2-tägigen Festivals in der Hydro-Tech Eisarena Anfang April 2022 bekannt. Neben allen Mitgliedern, sind auch Nichtmitglieder willkommen.