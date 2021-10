Lesedauer: ca. 1 Minute

​Geretsried bleibt definitiv kein gutes Pflaster für die Wild Lions. In der Amberger Partnerstadt verlor der ERSC schon im Vorjahr klar mit 4:9, diesmal setzte es sogar eine 1:8 (0:2, 0:2, 1:4)-Niederlage.

Dabei fiel die Vorentscheidung bereits im Mittelabschnitt, an dessen Ende die River Rats schon 4:0 in Führung lagen. Die Gastgeber wirkten insgesamt aggressiver und zielstrebiger vor dem Tor, in einer trotz des klaren Ergebnisses über weite Strecken hartumkämpften Partie. Aus dem überraschenden 5:4-Erfolg gegen Miesbach am Freitag konnten die Löwen dagegen nicht den nötigen Schwung mitnehmen und erlebten einen gebrauchten Abend.



Im Anfangsdrittel hatte der ERSC durchaus einen ordentlichen Beginn, gestaltete die Begegnung zunächst ausgeglichen. Mit zunehmender Dauer bekam Geretsried Spiel und Gegner besser in den Griff und ging mit 1:0 in Führung. Der lange verletzte Ondrej Horvath, der schon am Freitag beim Erfolg in Dorfen getroffen hatte, war der Torschütze. Der ERSC zeigte sich zunächst nicht beeindruckt, erspielte sich im Verlauf selbst zwei, drei sehr gute Chancen. Die beste davon durch Felix Köbele, der nur knapp scheiterte, aber im direkten Gegenzug setzte Klaus Berger den von der Bande zurückspringenden Puck zum 2:0 ins Netz. Keine Abwehrchance für Löwen-Goalie Timon Bätge, aber sicherlich ein Knackpunkt für das Spiel.

Im Mittelabschnitt ließ Amberg zunächst die eine oder andere Überzahlmöglichkeit ungenützt, auch weil ESC-Torhüter Martin Morcinietz eine bärenstarke Partie ablieferte. Die Gastgeber trafen dagegen im Powerplay durch Dominic Fuchs zum 3:0 und ließen den vierten Treffer folgen. Damit war die „Messe“ eigentlich schon gelesen.

Im Schlussabschnitt zeigte sich Geretsried gnadenlos, traf früh zum 5:0 und netzte in regelmäßigen Abständen ein. Das zwischenzeitliche 1:5 durch Marco Pronath für Amberg war nicht mehr als Ergebnis-Makeup. Der Erfolg der River Rats war zweifellos verdient, aber dann doch um das ein oder andere Tor zu hoch.