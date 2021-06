Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Abwehr des ERSC Amberg steht prinzipiell für die kommende Saison. Zwischenzeitlich legt auch der Angriff des Bayernligisten numerisch zu. In dieser Woche können die Löwen die Vertragsverlängerung mit Stürmer Florian Bocu vermelden.

Der 27-Jährige kam während der Landesliga-Spielzeit 2019/20 vom rumänischen Meister Steaua Bukarest nach Amberg und war am Aufstieg der Wild Lions ins bayerische Amateur-Oberhaus ebenso beteiligt, wie an der kurzen, aber durchaus ansehnlichen Bayernliga-Saison. In 23 Partien erzielte der Linksschütze fünf Scorerpunkte und beeindruckte besonders durch seinen Kampfgeist. Beim Gastspiel in Geretsried kehrte er nach kurzer Behandlung trotz eines tiefen Cuts im Gesicht wieder aufs Eis zurück. Aktiv war Bocu – der rumänischer Nationalspieler ist, aber einen deutschen Pass besitzt – außerdem bislang in Hamburg, Norwegen und der Junioren-Bundesliga bei Iserlohn. Er wird wohl wieder mit der Rückennummer 77 auflaufen.